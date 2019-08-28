Гройсман в видеообращении объявил об уходе с поста премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

Гройсман отметил, что в ближайшее время будет назначен новый премьер.

"Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи", - подчеркнул он.

Он также добавил, что продолжит заниматься вопросами децентрализации.

Напомним, ранее нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук сообщил, что формирование нового Кабинета министров Украины может состояться уже в четверг, 29 августа.

РБК-Украина писало, что Верховная рада 29 августа может назначить нового премьера, а также министров обороны и иностранных дел по президентской квоте. Кроме того, в случае назначения в правительство, несколько новоизбранных депутатов от "Слуги народа" должны будут сложить полномочия, на что потребуется некоторое время.