Гройсман у відеозверненні оголосив про те, що залишає пост прем'єра

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман записав відеозвернення, в якому оголосив про те, що залишає посаду глави уряду. Відповідне відео опубліковане на його сторінці у Facebook.

Гройсман зазначив, що найближчим часом буде призначений новий прем'єр.

"Зі свого досвіду розумію, як це непросто - приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі", - підкреслив він.

Він також додав, що продовжить займатися питаннями децентралізації.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук повідомив, що формування нового Кабінету міністрів України може відбутися вже в четвер, 29 серпня.

РБК-Україна писало, що Верховна рада 29 серпня може призначити нового прем'єра, а також міністрів оборони і закордонних справ за президентською квотою. Крім того, в разі призначення в уряд, кілька новообраних депутатів від "Слуги народу" повинні будуть скласти повноваження, на що буде потрібно якийсь час.