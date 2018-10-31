Гройсман: в Украине за 3,5 года создали более 150 промышленных объектов

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман заявил, что в Украину начали приходить новые технологии

За последние три с половиной года в Украине создали более 150 промышленных объектов. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, заседание началось с отчета об экономическом состоянии в стране. В частности, Гройсман отметил, что правительство должно работать над усилением украинской экономики.

"За 3,5 года в Украине создано более 150-ти промышленных объектов. В страну начинают приходить новые технологии и предприятия", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее сообщалось, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во ІІ квартале 2018 года вырос на 3,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Номинальный ВВП составляет 807,3 млрд гривен, а в расчете на одного человека - 19 074 гривен.

Отметим, ранее в Кабмине рассказали, сколько объектов подготовили для большой приватизации.

"Мы утвердили уже 10 объектов большой приватизации... Мы наняли лучших советников, которые будут помогать нам инвестировать в государственную собственность", - подчеркнул премьер-министр Владимир Гройсман.