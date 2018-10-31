ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Гройсман: в Україні за 3,5 роки створили понад 150 промислових об'єктів

Новини » Економіка    31.10.2018 - 12:10
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман заявив, що до Україну почали приходити нові технології

За останні три з половиною роки в Україні створили понад 150 промислових об'єктів. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, засідання розпочалося зі звіту про економічний стан в країні. Зокрема, Гройсман зазначив, що уряд має працювати над посиленням української економіки.

"За 3,5 роки в Україні створено більше 150-ти промислових об'єктів. У країну починають надходити нові технології і підприємства", - додав Гройсман.

Гройсман: в Україні за 3,5 роки створили понад 150 промислових об'єктів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України у ІІ кварталі 2018 року виріс на 3,8% в порівнянні з відповідним періодом 2017 року. Номінальний ВВП становить 807,3 млрд гривень, а в розрахунку на одну особу - 19 074 гривень.

Відзначимо, раніше в Кабміні розповіли, скільки об'єктів підготували для великої приватизації.

"Ми затвердили вже 10 об'єктів великої приватизації... Ми найняли кращих радників, які будуть допомагати нам інвестувати в державну власність", - підкреслив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

 

Обвинуваченому у держзраді перекладачеві Гройсмана продовжили арешт
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир Гройсманпредприятия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся