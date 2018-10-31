Гройсман: в Україні за 3,5 роки створили понад 150 промислових об'єктів

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман заявив, що до Україну почали приходити нові технології

За останні три з половиною роки в Україні створили понад 150 промислових об'єктів. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, засідання розпочалося зі звіту про економічний стан в країні. Зокрема, Гройсман зазначив, що уряд має працювати над посиленням української економіки.

"За 3,5 роки в Україні створено більше 150-ти промислових об'єктів. У країну починають надходити нові технології і підприємства", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України у ІІ кварталі 2018 року виріс на 3,8% в порівнянні з відповідним періодом 2017 року. Номінальний ВВП становить 807,3 млрд гривень, а в розрахунку на одну особу - 19 074 гривень.

Відзначимо, раніше в Кабміні розповіли, скільки об'єктів підготували для великої приватизації.

"Ми затвердили вже 10 об'єктів великої приватизації... Ми найняли кращих радників, які будуть допомагати нам інвестувати в державну власність", - підкреслив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.