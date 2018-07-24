Гройсман рассказал о новых проектах, которыми будет заниматься ProZorro

По словам премьер-министра, ProZorro заявила о полной готовности к работе с арендой жилья

Площадка публичных закупок ProZorro заявила о полной готовности заниматься арендой государственного и коммунального имущества. Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter.

Так, Гройсман отметил, что команда ProZorro заявила о полной готовности начинать другие важные проекты.

"Например, аренду государственного и коммунального имущества", - написал премьер-министр.

Отметим, в апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторых других законодательных актов Украины".

В чстности, законопроект позволяет органам государственного финансового контроля мониторить и выявлять нарушения в сфере госзакупок. Документом создаются условия для преодоления коррупции в закупках.

Напомним, 9 июля, на площадке закупок ProZorro состоялся аукцион по закупке сканирующих систем стационарного типа для досмотра грузовых транспортных средств и контейнеров для оснащения пунктов пропуска таможни Государственной фискальной службы Украины.