Гройсман рассказал о новых проектах, которыми будет заниматься ProZorro
По словам премьер-министра, ProZorro заявила о полной готовности к работе с арендой жилья
Площадка публичных закупок ProZorro заявила о полной готовности заниматься арендой государственного и коммунального имущества. Об этом написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter.
Так, Гройсман отметил, что команда ProZorro заявила о полной готовности начинать другие важные проекты.
"Например, аренду государственного и коммунального имущества", - написал премьер-министр.
Отметим, в апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8265 "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и некоторых других законодательных актов Украины".
В чстности, законопроект позволяет органам государственного финансового контроля мониторить и выявлять нарушения в сфере госзакупок. Документом создаются условия для преодоления коррупции в закупках.
Напомним, 9 июля, на площадке закупок ProZorro состоялся аукцион по закупке сканирующих систем стационарного типа для досмотра грузовых транспортных средств и контейнеров для оснащения пунктов пропуска таможни Государственной фискальной службы Украины.