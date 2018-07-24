Гройсман розповів про нові проекти, якими буде займатися ProZorro

За словами прем'єр-міністра, ProZorro заявила про повну готовність до роботи із орендою житла

Майданчик публічних закупівель ProZorro заявила про повну готовність займатися орендою державного й комунального майна. Про це написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у своєму Twitter.

Так, Гройсман відзначив, що команда ProZorro заявила про повну готовність розпочинати інші важливі проекти.

"Наприклад, оренду державного й комунального майна", - написав прем'єр-міністр.

Зазначимо, у квітні 2018 року президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект №8265 "Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України".

Зокрема, законопроект дозволяє органам державного фінансового контролю моніторити і виявляти порушення в сфері держзакупівель. Документом створюються умови для подолання корупції в закупівлях.

Нагадаємо, 9 липня, на майданчику закупівель ProZorro відбувся аукціон по закупівлі скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів і контейнерів для оснащення пунктів пропуску митниці Державної фіскальної служби України.