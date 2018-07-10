ДФС очікує економії близько 600 млн гривень на закупівлю сканерів для митниці

Аукціон відбувся 9 липня

Вчора, 9 липня, на майданчику публічних закупівель ProZorro відбувся аукціон по закупівлі скануючих систем стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів і контейнерів для оснащення пунктів пропуску митниці Державної фіскальної служби України (ДФС). Про це повідомляє прес-служба ДФС в Facebook.

Як повідомляється, у першому лоті з придбання трьох скануючих систем з очікуваною вартістю 390 млн гривень перемогу здобула компанія Arempa International Ltd FZC. Остаточну пропозицію по лоту склав 219 млн грн.

Перемогу у другому лоті з придбання ще трьох скануючих систем отримала компанія NUCTECH COMPANI LIMITED остаточним пропозицією 217,999 млн гривень. Очікувана вартість лота становила 390 млн гривень.

У третьому лоті з придбання чотирьох скануючих систем перемогу також отримала NUCTECH COMPANI LIMITED. Очікувана вартість лота становила 520 млн гривень, остаточне пропозиція – 264,4 млн гривень.

Загальна економія коштів, призначених на закупівлю скануючих систем для оснащення пунктів пропуску на державному кордоні, становить 598,601 млн гривень.

"Конкурс був максимально відкритим, ми залучили лідерів ринку, тому не дивно, що конкуренція в ході торгів виявилася дуже жорсткою. Переможна ціна Nuctech у другому лоті склала лише на 999 гривень менше, ніж пропозиція Rapiscan, - зазначив в. о. голови ДФС Мирослав Продан. - Учасники були змушені істотно знижувати ціни в порівнянні зі своїми початковими пропозиціями. Як результат, ми отримали економію для бюджету в розмірі майже 600 млн гривень. Це ресурс для того, щоб закупити додаткові технічні засоби контролю".

Відбувся аукціон із закупівлі скануючих систем для митниці На офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні... Опубліковано Державна фіскальна служба України Понеділок, 9 липня 2018 р.

Нагадаємо, за словами Продана, у 2018 році стаціонарними сканерами обладнують 10 пунктів пропуску на держкордоні.