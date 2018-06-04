Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Гройсман проведет встречу с руководителями фракций

НовостиПолитика    04.06.2018 - 11:01
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Встреча будет касаться вопроса создания антикоррупционного суда

Глава правительства планирует в понедельник провести встречи с представителями фракций Верховной рады для обсуждения принятия законопроекта "Об Антикоррупционном суде". Об этом Владимир Гройсман заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня у нас есть все возможности и шансы развивать свою страну. Но важно, чтобы антикоррупционный суд был принят. Иначе будет подорвано доверие как внутри общества как к власти, так и международный авторитет будет поврежден. Я буду работать сегодня с председателями фракций, депутатами по принятию такого решения", - заявил Гройсман.

В свою очередь председатель ВР Андрей Парубий добавил, что надеется на принятие законопроекта на этой пленарной неделе.

"Эта неделя - это неделя испытаний, я убежден мы сделаем все возможное, чтобы законопроект об Антикоррупционном суде был принят согласно тем ожиданиям, которые имеет общество", - добавил Парубий.

Напомним, Гройсман заявил, что готов уйти в отставку в случае, если антикоррупционный суд не будет создан.

Рада примет законы об антикоррупционном суде и нацбезопасности до конца сессии Принятие закона о нацбезопасности станет важным шагом к членству в НАТО, - Геращенко
Теги публикации: Владимир Гройсман, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top