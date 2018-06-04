Гройсман проведет встречу с руководителями фракций

Встреча будет касаться вопроса создания антикоррупционного суда

Глава правительства планирует в понедельник провести встречи с представителями фракций Верховной рады для обсуждения принятия законопроекта "Об Антикоррупционном суде". Об этом Владимир Гройсман заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня у нас есть все возможности и шансы развивать свою страну. Но важно, чтобы антикоррупционный суд был принят. Иначе будет подорвано доверие как внутри общества как к власти, так и международный авторитет будет поврежден. Я буду работать сегодня с председателями фракций, депутатами по принятию такого решения", - заявил Гройсман.

В свою очередь председатель ВР Андрей Парубий добавил, что надеется на принятие законопроекта на этой пленарной неделе.

"Эта неделя - это неделя испытаний, я убежден мы сделаем все возможное, чтобы законопроект об Антикоррупционном суде был принят согласно тем ожиданиям, которые имеет общество", - добавил Парубий.

Напомним, Гройсман заявил, что готов уйти в отставку в случае, если антикоррупционный суд не будет создан.