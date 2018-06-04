Гройсман проведе зустріч з керівниками фракцій

Зустріч буде стосуватися питання ухвалення антикорупційного суду

Голова уряду планує у понеділок провести зустрічі з представниками фракцій Верховної ради для обговорення ухвалення законопроекту "Про Антикорупційний суд". Про це Володимир Гройсман заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні ми маємо всі можливості і шанси розвивати свою країну. Але важливо, щоб антикорупційний суд був ухвалений. Інакше буде підірвана довіра як в середині суспільства як до влади, так і міжнародний авторитет буде пошкоджено. Я буду працювати сьогодні з головами фракцій, депутатами щодо ухвалення такого рішення", - заявив Гройсман.

У свою чергу голова ВР Андрій Парубій додав, що сподівається на ухвалення законопроекту цього пленарного тижня.

"Цей тиждень - це тиждень випробувань, я переконаний ми зробимо все можливе, щоб законопроект про Антикорупційний суд був прийнятий згідно тих очікувань, які має суспільство", - додав Парубій.

Нагадаємо, Гройсман заявив, що готовий піти у відставку у разі, якщо антикорупційний суд не буде створений.