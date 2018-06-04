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Гройсман готов уйти в отставку в случае несоздания антикоррупционного суда

НовостиПолитика    04.06.2018 - 10:24
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: глава Кабмина Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Об этом он сказал в ходе брифинга

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов уйти в отставку в случае, если антикоррупционный суд не будет создан. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с главой парламента Андреем Парубием.

"Сегодня есть огромный вызов для всех, кто причастен к созданию независимого антикоррупционного суда. Я, как Премьер-министр, принял для себя решение: если такой независимый суд не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", - сказал он.

Напомним, ранее в статье РБК-Украина "ЦИК, аудитор НАБУ и антикоррупционный суд: почему Верховная Рада не может ничего решить" сообщалось, что в президентском законопроекте предусмотрено создание Общественного совета международных экспертов при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), которая будет осуществлять отбор судей.

Согласно документу, если этот Общественный совет решит, что какой-то из кандидатов на должность судьи не соответствует определенным законом критериям, то ВККС сможет ветировать такой вывод при наличии голосов 11 из 16 членов ВККС. То есть 2/3 своего состава. В МФВ и Всемирном банке считают, что подобное условие противоречит рекомендациям Венецианской комиссии. Поскольку в таком случае Общественному совету отводится совещательная роль, а не решающая.

Собеседники издания в команде президента утверждают, что в случае принятия документа с учетом требований Запада о роли Общественного совета, конституционность антикоррупционного суда будет под большим вопросом. Также западные партнеры не согласны с юрисдикцией антикоррупционного суда, которая прописана документом от президента.

 

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Теги публикации: Владимир Гройсман, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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