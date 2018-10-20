Гройсман проведе нараду по ситуації з "Укренерго"

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В уряді, і в енергетичній галузі говорять, що "відбувається переділ сфер впливу"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман проведе нараду стосовно ситуації з "НЕК "Укренерго". Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Енергетика розбрату: Як Кабмін перешкоджає реформам в держкомпанії "Укренерго".

Як повідомило високопоставлене джерело в Кабміні, Гройсман поки зайняв "вичікувальну позицію".

За словами джерела, прем'єр має намір провести нараду щодо подальшої долі "Укренерго". І в уряді, і в енергетичній галузі говорять, що "відбувається переділ сфер впливу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Світовий банк готують звернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана через затягування корпоратизації "Укренерго".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Комісія з реорганізації "Укренерго" буде розбиратися в роботі компанії через низку порушень. Компанія переоцінила вартість необоротних активів "порушила умови методики оцінки майна, неякісно та несвоєчасно готувала документи".