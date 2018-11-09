Гройсман просит Раду усилить полномочия премьер-министра

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

По словам премьера, после принятия таких изменений он сможет решить проблемные вопросы в Украине за три месяца

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман внесет в Верховную раду законопроект об изменениях в закон об усилении полномочий премьер-министра. Об этом он сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что после принятия таких изменений сможет решить проблемные вопросы в Украине за три месяца.

"Как будут политики решать, какая будет система управления - президентская, парламентская, это ваше дело... Я поддерживаю категорически наведение порядка в стране. Хочу сказать: премьер-министру и правительству недостаточно полномочий. Поэтому временно возможно рассмотрите. Я внесу (законопроект в парламент, - ред.) об изменениях в закон "О Кабинете министров Украины" об усилении полномочий премьер-министра Украины... Если вы это поддержите, я в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, Гройсман направит представление президенту Петру Порошенко об увольнении председателей районных государственных администраций (РГА), которые мешают процессу децентрализации.

Как писало РБК-Украина ранее, глава правительства предлагает реформировать Госслужбу по делам ветеранов войны и участников АТО. По его словам, на сегодня в парламентской коалиции решается вопрос согласованной кандидатуры на пост главы Министерства по делам ветеранов. В то же время Гройсман отметил, что ветераны не могут ждать, когда полноценно запустится министерство.