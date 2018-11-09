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Гройсман просить Раду посилити повноваження прем’єр-міністра

Новини » Політика    09.11.2018 - 11:23
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)
Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

За словами прем'єра, після ухвалення таких змін він зможе вирішити проблемні питання в Україні за три місяці

Голова Кабінету міністрів України Володимир Гройсман внесе до Верховної ради законопроект про зміни у закон про посилення повноважень прем’єр-міністра. Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що після ухвалення таких змін зможе вирішити проблемні питання в Україні за три місяці.

"Як будуть політики вирішувати, яка буде система управління - президентська, парламентська, це ваша справа… Я підтримую категорично наведення ладу і порядку в країні. Хочу сказати: прем’єр-міністру і уряду не достатньо повноважень. Тому тимчасово можливо розгляньте. Я внесу (законопроект до парламенту, - ред.) про зміни до закону "Про Кабінет міністрів України" про посилення повноважень прем’єр- міністра України… Якщо ви це підтримаєте, я протягом  трьох місяців наведу в країні реальний порядок", - підкреслив голова уряду.

Нагадаємо, Гройсман направить подання президенту Петру Порошенко про звільнення голів районних державних адміністрацій (РДА), які заважають процесу децентралізації.

Як писало РБК-Україна раніше, глава уряду пропонує реформувати Держслужбу у справах ветеранів війни та учасників АТО. За його словами, на сьогодні в парламентській коаліції вирішується питання узгодженої кандидатури на пост глави Міністерства у справах ветеранів. У той же час Гройсман зазначив, що ветерани не можуть чекати, коли повноцінно запуститься міністерство.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир ГройсманВерховна Рада
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