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Гройсман предлагает реформировать Госслужбу по делам ветеранов

Новости » Политика    07.11.2018 - 11:45
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер считает, что ветераны не могут ждать, когда заработает полноценное министерство

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предлагает реформировать Госслужбу по делам ветеранов войны и участников АТО. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня в парламентской коалиции обрабатывается вопрос согласованной кандидатуры на пост главы Министерства по делам ветеранов. В то же время Гройсман отметил, что ветераны не могут ждать, когда полноценно запустится министерство.

"В ближайшие недели мы бы могли предложить реформу самой Государственной службы, как центрального органа исполнительной власти, которая готова уже сегодня этим вопросом опекаться, но пока еще остается без руководителя. Я предложил ветеранам, чтобы они внесли согласованную кандидатуру. Если это будет представитель власти, мы его сможем перевести решением правительства и начать работать над формированием политики в этой сфере", - заявил Гройсман.

Напомним, в сентябре президент Украины Петр Порошенко заявлял, что рассчитывает на запуск Министерства по делам ветеранов в ближайшее время.

Ранее президент также заявлял, что соответствующее ведомство должно быть сформировано из участников боевых действий.

 

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