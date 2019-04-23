Гройсман прокоментував зниження цін на газ з 1 травня

Фото: Володимир Гройсман (Урядовий портал)

Прем'єр вважає, що Нафтогаз занадто довго грався з ним у "кішки-мишки"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман задоволений заявою "Нафтогазу" про зниження цін на газ для населення з 1 травня 2019 року. Про це він сказав журналістам під час інспектування дорожніх робіт у Київській області.

Гройсман заявив, що є гранична ціна газу на рівні 8,55 грн за кубометр. "Якщо ринки знижуються, "Нафтогаз" зобов'язаний знижувати ціну на газ для громадян", - сказав прем'єр.

Водночас Гройсман зазначив, що "Нафтогаз" почав використовувати своє монопольне становище і почав "крутити це питання, враховуючи тільки свої комерційні інтереси".

"І коли у нас не було порозуміння, я сказав, що до 24 квітня у них ("Нафтогазу" - ред.) є час визначитись. Вчора, я радий, що вистачило здорового глузду, щоб зробити заяву, що газ з 1 травня буде опущений на 300 гривень за тисячу кубів", - сказав він.

Крім того, прем'єр наголосив, що не більше не збирається ні з ким "гратися у кішки-мишки".

"Це другий раз, коли я поставив дуже жорстку вимогу "Нафтогазу", третього разу не буде", - додав Гройсман.

Як повідомляло РБК-Україна, ввечері 22 квітня Кабінет міністрів і НАК "Нафтогаз України" погодили зменшення регульованої ціни на газ для населення і теплової генерації на травень 2019 року до 8247 гривень за тисячу куб. м.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман поставив ультиматум керівництву НАК "Нафтогаз України" щодо ціни на газ для населення, погрожуючи звільненням з 24 квітня.