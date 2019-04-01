Гройсман прокомментировал ход выборов

Прем'ер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выборы 2019 показали миру, что Украина - демократичная страна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гройсмана.

Гройсман подчеркнул, что в Украине была высокая явка избирателей и все имели возможность прийти и отдать свой голос "по зову сердца и ума".



"Мы получили высокую явку избирателей. И это не просто цифра. Украинцы имели желание прийти на выборы и отдать свой голос. С пониманием, что построить будущее мы можем только вместе. Каждый сделал то, что от него, как гражданина, зависит", - отметил Гройсман.

Он отметил, что во втором туре важно, чтобы кандидаты предложили реалистичные программы, а выбор, который сделают украинцы, совпадал с их желаниями и взглядами.

"Как Глава Правительства я говорил, что моя главная задача перед первым туром - обеспечить стабильность в стране. Я повторю это и сейчас: для меня главное обеспечить стабильность во время избирательной кампании и на будущее", - добавил Гройсман.

Напомним, по данным Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с 30,6% голосов, 17,8% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко, Юлии Тимошенко 14,2% голосов опрошенных.

РБК-Украина писало, что в штабе Порошенко прокомментировали результаты экзит-полов подчеркивая, что Кремль сегодня понимает, что выборы он проиграет, потому что вся процедура происходит прозрачно и демократично.