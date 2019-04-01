Гройсман прокоментував хід виборів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що вибори 2019 показали світові, що Україна - демократична країна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гройсмана.

Гройсман наголосив, що в Україні була висока явка виборців та усі мали можливість прийти і віддати свій голос "за покликом серця і розуму".



"Ми отримали високу явку виборців. І це не просто цифра. Українці мали бажання прийти на вибори і віддати свій голос. З розумінням, що побудувати майбутнє ми можемо тільки разом. Кожен зробив те, що від нього, як громадянина, залежить", - зазначив Гройсман.

Він наголосив, що у другому турі важливо, щоб кандидати запропонували реалістичні програми, а вибір, який зроблять українці, збігався з їхніми бажаннями й поглядами.

"Як Глава Уряду я говорив, що моє головне завдання перед першим туром - забезпечити стабільність в країні. Я повторю це і зараз: для мене головне забезпечити стабільність під час виборчої кампанії і на майбутнє", - додав Гройсман.

Зазначимо, за даними Національного екзит-полу станом на 20:00, у виборчій гонці лідирує Володимир Зеленський з 30,6% голосів, 17,8% респондентів віддали голоси за Петра Порошенка, у Юлії Тимошенко 14,2% голосів опитаних.

РБК-Україна писало, що у штабі Порошенка прокоментували результати екзит-полів наголошуючи, що Кремль сьогодні розуміє, що вибори в Україні він програє, тому що вся процедура відбувається прозоро та демократично.