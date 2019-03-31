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В партии Порошенко прокомментировали первый тур выборов

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 20:38
В партии Порошенко прокомментировали первый тур выборов
Фото: Артур Герасимов (Виталий Носач, РБК-Украина)

У Порошенко призывают не допустить сценария срыва выборов

Глава фракции "Блок Петра Порошенко" в парламенте прокомментировал первый тур выборов президента Украины, который состоялся 31 марта 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что Кремль сегодня понимает, что выборы он проиграет, поскольку вся процедура происходит прозрачно и демократично.

Герасимов также призвал представителей избирательных штабов конкурентов не подыгрывать российскому сценария срыва выборов.

"Сейчас пытаются организовать определенные волнения на улицах, собираются непонятные люди возле ЦИК, в других городах Украины. Главное - не допустить сценария срыва выборов. Выборы должны состояться, они должны быть легитимным. Мы очень благодарны всем странам, которые прислали международных наблюдателей. Потому что это является важным как раз с точки зрения того, чтобы мир признал выборы в Украине", - подчеркнул депутат.

Он также обратил внимание на то, что есть информация о присутствии неизвестных народных депутатов возле ЦИК.

"Я сейчас попрошу выяснить, какие народные депутаты там (у ЦИК) присутствуют, от какой политической силы, и будем после того реагировать", - отметил Герасимов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным "Всеукраинского экзит-пола" каналов 112 и NewsOne, в первом туре президентских выборов в Украине 31 марта больше всего голосов набрали Владимир Зеленский (30,7%) и Петр Порошенко (18,6%).

Напомним, по результатам Национального экзит-пола, который провели фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, во второй тур выборов выходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Опубликованы результаты еще одного экзит-пола Экзит-пол обнародовали каналы 112 и NewsOne
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