Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил список своей партии "Украинская стратегия", с которой пойдет на внеочередные выборы в Верховную раду, которые состоятся 21 июля 2019 года, передает корреспондент РБК-Украина.

Представляя первую десятку, глава правительства отметил, что больше не будет "игроком чужой сборной".

"Я больше не буду игроком чужой сборной. Сборной, в которой я терял много времени на то, чтобы преодолевать преграды. Я принял решение сформировать настоящую команду украинской стратегии", - объяснил Гройсман.

Первый съезд УСГ проходит в "Художественном арсенале", где обычно проводил мероприятия пятый президент Петр Порошенко.

Таким образом, в первую десятку списка партии вошла министр образования Лилия Гриневич, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова, министр Кабинета министров Александр Саенко, министр культуры Евгений Нищук и министр юстиции Павел Петренко.

Также в десятку вошли экс-заместитель министра финансов и экс-заместитель главы Администрации президента Петра Порошенко Сергей Марченко, депутаты Верховной рады от "Народного фронта" Андрей Тетерук и Виктор Еленский, а также секретарь Винницкого горсовета Павел Яблонский.

Гройсман отметил, что Гриневич в "УСГ" будет отвечать за образовательное направление, Джапарова - гуманитарный блок и деоккупацию Крыма, Тетерук - за вопросы обороны, а Еленский - за духовность и вопросы религии.

Фото: съезд партии Гройсмана (РБК-Украина)

Напомним, на прошлой неделе анонсировалось, что партия Гройсмана "Украинская стратегия" соберется на съезд на этой неделе.

Отмечалось, что в команду Гройсмана могут войти представители нынешнего правительства.

Как писало РБК-Украина ранее, Гройсман объявил, что на досрочных парламентских выборах он возглавит собственную партию, которая не будет объединяться с другими политическими силами.

Отметим, агентство со ссылкой на источники также сообщало, что в партии "Народный фронт" продолжаются консультации об объединении с главой Кабмина Владимиром Гройсманом на внеочередных выборах в парламент.