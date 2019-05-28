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Партия Гройсмана проведет съезд на следующей неделе

Новости » Выборы 2019    28.05.2019 - 04:32
Партия Гройсмана проведет съезд на следующей неделе
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Представители нынешнего кабинета министров могут оказаться в списках 

Партия премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" соберется на съезд уже на следующей неделе. Как информирует РБК-Украина, об этом заявил министр Кабинета министров Александр Саенко в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, предварительная дата съезда уже есть. Саенко, кроме того, он и сам намерен баллотироваться в Верховную Раду в списке "Украинской стратегии".

"Я думаю, что на следующей неделе будет проходить съезд", - сказал Саенко.

Также он добавил, что в команду Гройсмана могут войти представители нынешнего правительства. Также партия собирается в свои ряды привлекать молодых профессионалов, которые выступают за европейские и демократические ценности.

Напомним, ранее Владимир Гройсман объявил, что на досрочных парламентских выборах он возглавит собственную партию, которая не будет объединяться с другими политическими силами: "Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю. Хочу сформировать команду молодых людей, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству", - сказал тогда Гройсман.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что в партии "Народный фронт" продолжаются консультации об объединении с премьер-министром Владимиром Гройсманом на внеочередных выборах в парламент. 

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