“Украинская стратегия”: свежий рейтинг на парламентских выборах 2019

Лидер "Украинской стратегии" Владимир Гройсман (РБК-Украина)

На выборах в Раду 2019 новую политсилу возглавит Владимир Гройсман

Рейтинг партии “Украинская стратегия” на досрочных парламентских выборах 2019, последние новости и данные соцопросов, история и ключевые члены политсилы - в материале РБК-Украина.

Рейтинг “Украинской стратегии”: соцопрос 29 мая - 3 июня

Новая партия Владимира Гройсмана “Украинская стратегия” на предстоящих выборах может получить 1,3% голосов избирателей (среди тех, кто уже определился). Такие данные были получены в ходе социологического исследования группы “Рейтинг”, которое проводилось среди 2 тыс. респондентов во всех регионах Украины.

Из числа всех опрошенных уровень поддержки политсилы премьера составляет 1%. В общем предвыборном рейтинге “Украинская стратегия” находится на 11 месте и на данный момент имеет низкие шансы преодолеть проходной барьер в парламент (5%).

Рейтинг партий на выборы в Раду 2019 (фото: ratinggroup.ua)

В предвыборном антирейтинге у партии 9 место. 17,5% респондентов не проголосовали бы за “Украинскую стратегию” ни при каких обстоятельствах.

История и лидер партии

В апреле 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман анонсировал свое участие в предстоящих парламентских выборах с новой политической силой.

24 мая глава Кабмина рассказал, что его партия будет называться “Украинская стратегия”, и не планирует объединяться с другими политсилами.

“Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю. Хочу сформировать команду молодых людей, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политическая сила будет называться "Украинская стратегия". Наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане", - заявил Гройсман.

Лидер партии Владимир Борисович Гройсман занимает должность премьер-министра Украины с 2016 года. До этого работал на постах председателя Верховной рады (2014-2015 гг.), вице-премьер-министра по региональной политике (2014 г.), городского головы Винницы (2006-2014 гг.). В разные годы был членом партий “Наша Украина” и БПП “Солидарность”.

Владимир Гройсман (фото: РБК-Украина)

Имена ключевых членов “Украинской стратегии” будут названы на съезде политсилы 7 июня. О намерении баллотироваться в избирательном списке партии заявил министр Кабинета министров Александр Саенко.

Кроме того, он добавил, что в команду Гройсмана могут войти представители действующего правительства. Также партия планирует привлекать в свои ряды молодых профессионалов, которые выступают за европейские и демократические ценности.

Стоит отметить, что партия "Украинская стратегия" была создана на основе другой политической силы, официально зарегистрированной в январе 2015 года под названием "Народная трибуна".

Наименование политсилы изменялось еще дважды (в 2015-м "Винницкая европейская стратегия", "Украинская стратегия" в 2016-м). Главой политсовета партии с 2016 года является Павел Яблонский (секретарь Винницкого горсовета).