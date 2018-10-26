Гройсман запропонував керівництву "Укрпошти" звільнитися в разі припинення доставки пенсій

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман пообіцяв не допустити припинення "Укрпошта" доставки пенсій

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв не допустити припинення виконання "Укрпошта" доставки пенсій українцям. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Зокрема, Гройсман запропонував менеджменту "Укрпошти" звільнитися у разі, якщо вони не згодні з важливістю цієї соціальної функції.

"Це неприпустимо - не доносити пенсії пенсіонерам. Я цього не допущу, - запевнив Глава Уряду. - Економити хай починають з себе - своїх заробітних плат. Якщо менеджмент "Укрпошти" не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їхня незмінна позиція, я б радив їм всім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу. Ми призначали менеджмент на конкурсних засадах не для того, аби вони брали в заручники всіх, особливо пенсіонерів", - заявив прем'єр.

Він нагадав, що нещодавно в "Укрпошту" була призначена незалежна наглядова рада і Кабмін планує звернутися до неї з проханням дати оцінку ситуації та вплинути на керівництво компанії.

За словами Гройсмана, якщо компанії не вистачає коштів - можна подумати над розвитком тих напрямків діяльності, які перетворять "Укрпошту" в прибуткову компанію і дозволять платити працівникам гідну зарплату.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смелянський заявив, що "Укрпошта" з 1 січня 2019 року не буде доставляти пенсії. За словами Смілянського, зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 45% українських пенсіонерів. Він зазначив, що "Укрпошта" доставляє пенсії тим, хто за станом здоров'я не може прийти в поштове або банківське відділення, або живе в сільській місцевості, де немає нічого, крім пошти. Разом з тим, Смілянський зазначив, що працювати в селах економічно не вигідно.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами Смілянського, понад 4,5 млн людей з січня 2019 року не зможуть отримати свою пенсію, оскільки Пенсійний фонд відмовляється оплатити хоча б собівартість її доставки.

Додамо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що "Укрпошта" повинна працювати в звичайному режимі, поки не буде знайдений компроміс в питанні виплати пенсій, зчерез наміри "Укрпошти" припинити її видачу.