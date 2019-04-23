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Гройсман запропонував повністю відмовитися від російських нафтопродуктів

Новини » Економіка    23.04.2019 - 15:21
Гройсман запропонував повністю відмовитися від російських нафтопродуктів
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна може купувати якісні нафтопродукти з будь-якої країни світу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує повністю відмовитися від російських нафтопродуктів, оскільки Росія використовує торгівлю для політичного тиску. Про це він сказав журналістам під час інспектування дорожніх робіт у Київській області.

Відповідаючи на питання про рішення російського уряду зупинити експорт нафтопродуктів до України, Гройсман сказав, що подібне рішення давно очікували.

"Росія продовжує фактично свою економічну війну проти України, і вони постійно намагаються так чи інакше нас блокувати", - зазначив він.

Прем'єр повідомив, що зараз уряд вживає кроки для диверсифікації поставок з інших країн.

"Але це очевидно, що ми маємо все більше і більше відходити від будь-яких взаємостосунків з Росією, навіть якщо мова йде про нафтопродукти. У нас є весь світ, в якому ми можем купувати якісні нафтопродукти", - додав Гройсман.

Нагадаємо, 18 квітня, московське керівництво РФ ухвалило рішення про заборону російським компаніям постачати нафту і нафтопродукти в Україну з 1 червня.

У Держрезерві заявили, що Україні необхідно близько місяця, щоб диверсифікувати обсяги імпорту російського палива.

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