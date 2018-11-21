Гройсман запропонував призначити Маркарову міністром фінансів

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Подання на призначення Маркарової направили до Ради

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує призначити Оксану Маркарову міністром фінансів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на урядовому порталі.

Як зазначається, Гройсман прийняв рішення спрямувати до Верховної ради подання на призначення Маркарової на посаду міністра фінансів. Наразі вона виконує обов’язки глави Мінфіну.

Нагадаємо, Маркарова була призначена в.о. міністра фінансів на позачерговому засіданні Кабінету міністрів 7 червня. Тоді ж Рада підтримала подання Гройсмана про звільнення міністра фінансів України Олександра Данилюка, його звільнення підтримали 254 нардепа.

За словами Гройсмана, Данилюк "після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду дозволив собі дії, які несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів". У свою чергу, Данилюк заявив про "колосальний" тиск, який чиниться на нього, не уточнивши, з боку кого воно виявляється.

Як писало РБК-Україна, Гройсман пропонував Данилюку піти у відставку за власним бажанням, але він відмовився. Після цього прем'єр виніс на розгляд Кабміну подання про його звільнення, яке підтримало більшість міністрів.