Гройсман пропонує передати державні ТЕЦ місцевій владі

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман вважає, що краще місцевої влади ніхто не наведе порядок в сфері опалення

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує місцевій владі отримати у власність державні теплоцентралі (ТЕЦ). Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман запропонував міським радам вийти з ініціативою на Кабінет міністрів, щоб отримати у власність державні теплоцентралі, які надають послуги жителям їхніх міст.

"Краще, ніж вони, ніхто не наведе лад у цій сфері", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше Гройсман заявив, що ініціює відставки деяких мерів за зрив опалювального сезону.

"Міські голови творять казна-що. Невже важко з квітня підготувати теплову систему? Я буду звертатися до парламенту, щоб відсторонити таких управлінців від посад", - підкреслив Гройсман.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що "Нафтогаз" через борги не може подати газ 22 теплопостачальним підприємствам. У НАК додали, що найбільш проблемні ситуації спостерігаються в Кривому Розі, Херсонській області, містах Сміла, Сєвєродонецьк, Первомайськ та Шепетівка.