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Гройсман поскаржився на спроби заблокувати децентралізацію

Новини » Політика    02.06.2019 - 14:34
Гройсман поскаржився на спроби заблокувати децентралізацію
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман заявив, що вже сьогодні дехто намагається "підправити" реформу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на необхідності завершити реформу децентралізації і виступає проти спроб її заблокувати. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

За словами Гройсмана, на сьогодні тільки 70% українців користуються перевагами децентралізації, яка дає в 5-7 разів більші бюджети, ніж раніше. Він також зазначив, що важливо завершити реформу й ліквідувати адміністрації, які перешкоджають їй.

"Я знаю, що зараз вже деякі висловлюють бажання "підправити" реформу. Я з цим не згоден. Я проти будь-яких спроб заблокувати реформу", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко запропонував дозволити суміщення посад міських голів та народних депутатів.

Раніше також повідомлялося, що Верховна рада повинна прийняти низку законопроектів про новий етап децентралізації, які стосуються основ адміністративно-територіального устрою України.

 

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