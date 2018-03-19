Гройсман поручил Кабмину проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях

Гройсман поручил Минюсту, офису бизнес-омбудсмена, офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству юстиции, офисам бизнес-омбудсмена и поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров в Twitter.
"Владимир Гройсман поручил Минюсту, офису бизнес-омбудсмена, офису поддержки инвестиций проанализировать случаи проведения обысков на предприятиях и подготовить заседание спецкомиссии, созданной в рамках мониторинга выполнения закона о защите бизнеса", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 16 марта, правоохранители провели обыски в офисах компании "Новая почта" в пяти городах Украины.
По результатам обысков не было обнаружено никаких нарушений. В городе Харькове из кассы были изъяты 132 тысячи гривен средств клиентов НП. В офисе в Киеве следственные действия продолжались около 8 часов. Доступ к мобильным телефонам был ограничен.