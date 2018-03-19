Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

По результатам обысков "Новой почты" нарушений не найдено

НовостиОбщество    19.03.2018 - 14:42
Фото: вывеска на отделении "новой почты" (facebook.com/nova.poshta.official)
Фото: вывеска на отделении "новой почты" (facebook.com/nova.poshta.official)

Правоохранители провели обыски в офисах "Новой почты" в пяти городах Украины

В пятницу, 16 марта, правоохранители провели обыски в офисах компании "Новая почта" в пяти городах Украины, в результате проверок нарушений не найдено. Об этом заявил акционер компании Вячеслав Климов, передает корреспондент РБК-Украина.

"В пятницу, около 17:00, более 30 сотрудников правоохранительных органов начали проводить обыски в офисе компании "Новая почта" (в Киеве - ред.). На трех этажах были заблокированы наши сотрудники. Следственные действия проводились согласно постановлению Печерского районного суда города Киева. Это единственный документ, который сейчас есть у компании. В постановлении говорится о том, что в группе наших компаний есть уклонение от уплаты налогов с использованием фиктивных предприятий и фиктивных документов", - сообщил он.

По его словам, обыски были также проведены в Полтаве, Днепре, Львове, Харькове и Одессе.

"Одновременно проходили обыски еще в 42 кассах, 6 отделениях "Новой почты" в пяти городах Украины", - добавил акционер компании.

По его словам, компания готовится обжаловать законность обысков и изъятия финансовых средств из касс отделений компании.

"По результатам обысков не было обнаружено никаких нарушений. В городе Харькове из кассы были изъяты 132 тысячи гривен средств наших клиентов. Эти деньги принадлежали клиентам. Что касается офиса в Киеве, следственные действия продолжались около 8 часов. Доступ к мобильным телефонам был ограничен", - добавил он.

Напомним, как сообщалось ранее, компания "Новая почта" опровергла заявления Генпрокуратуры Украины о неуплате налогов в особо крупных размерах должностными лицами группы родственных компаний "Новой Почты".

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
Messenger Telegram Chrome
В "Новой почте" опровергли заявление ГПУ о неуплате налогов Обыски в "Новой почте": ГПУ изъяла неучтенные наличные
Теги: обыск, Новая почта
Переход на летнее время: советы, как пережить этот период
Как в Киеве активисты протестовали против выборов президента в РФ: яркий фоторепортаж
91-летняя модница из Беларуси поразила сеть своим гардеробом (фото)
"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ
On Top