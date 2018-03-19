По результатам обысков "Новой почты" нарушений не найдено

В пятницу, 16 марта, правоохранители провели обыски в офисах компании "Новая почта" в пяти городах Украины, в результате проверок нарушений не найдено. Об этом заявил акционер компании Вячеслав Климов, передает корреспондент РБК-Украина.

"В пятницу, около 17:00, более 30 сотрудников правоохранительных органов начали проводить обыски в офисе компании "Новая почта" (в Киеве - ред.). На трех этажах были заблокированы наши сотрудники. Следственные действия проводились согласно постановлению Печерского районного суда города Киева. Это единственный документ, который сейчас есть у компании. В постановлении говорится о том, что в группе наших компаний есть уклонение от уплаты налогов с использованием фиктивных предприятий и фиктивных документов", - сообщил он.

По его словам, обыски были также проведены в Полтаве, Днепре, Львове, Харькове и Одессе.

"Одновременно проходили обыски еще в 42 кассах, 6 отделениях "Новой почты" в пяти городах Украины", - добавил акционер компании.

По его словам, компания готовится обжаловать законность обысков и изъятия финансовых средств из касс отделений компании.

"По результатам обысков не было обнаружено никаких нарушений. В городе Харькове из кассы были изъяты 132 тысячи гривен средств наших клиентов. Эти деньги принадлежали клиентам. Что касается офиса в Киеве, следственные действия продолжались около 8 часов. Доступ к мобильным телефонам был ограничен", - добавил он.

Напомним, как сообщалось ранее, компания "Новая почта" опровергла заявления Генпрокуратуры Украины о неуплате налогов в особо крупных размерах должностными лицами группы родственных компаний "Новой Почты".