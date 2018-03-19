Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Гройсман доручив Кабміну проаналізувати випадки проведення обшуків на підприємствах

НовиниПолітика    19.03.2018 - 15:10
Фото: Володимир Гройсман (twitter.com/Kabmin_UA)
Фото: Володимир Гройсман (twitter.com/Kabmin_UA)

Гройсман доручив Мін'юсту, офісу бізнес-омбудсмена, офісу підтримки інвестицій проаналізувати випадки проведення обшуків

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству юстиції, офісам бізнес-омбудсмена та підтримки інвестицій проаналізувати випадки проведення обшуків на підприємствах. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів у Twitter.

"Володимир Гройсман доручив Мін'юсту, офісу бізнес-омбудсмена, офісу підтримки інвестицій проаналізувати випадки проведення обшуків на підприємствах і підготувати засідання спецкомісії, створеної в рамках моніторингу виконання закону про захист бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в п'ятницю, 16 березня, правоохоронці провели обшуки в офісах компанії "Нова пошта" у п'яти містах України.

За результатами обшуків не було виявлено ніяких порушень. У місті Харкові з каси були вилучені 132 тисячі гривень коштів клієнтів НП. В офісі у Києві слідчі дії тривали близько 8 годин. Доступ до мобільних телефонів був обмежений.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
В Україні 7 тис. людей оголошено у розшук через несплату аліментів Кабмін намагається розширити доступ українських товарів на ринок Великої Британії
Теги: Кабінет Міністрів України, Володимир Гройсман
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top