Гройсман доручив Кабміну проаналізувати випадки проведення обшуків на підприємствах

Гройсман доручив Мін'юсту, офісу бізнес-омбудсмена, офісу підтримки інвестицій проаналізувати випадки проведення обшуків
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству юстиції, офісам бізнес-омбудсмена та підтримки інвестицій проаналізувати випадки проведення обшуків на підприємствах. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів у Twitter.
"Володимир Гройсман доручив Мін'юсту, офісу бізнес-омбудсмена, офісу підтримки інвестицій проаналізувати випадки проведення обшуків на підприємствах і підготувати засідання спецкомісії, створеної в рамках моніторингу виконання закону про захист бізнесу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в п'ятницю, 16 березня, правоохоронці провели обшуки в офісах компанії "Нова пошта" у п'яти містах України.
За результатами обшуків не було виявлено ніяких порушень. У місті Харкові з каси були вилучені 132 тисячі гривень коштів клієнтів НП. В офісі у Києві слідчі дії тривали близько 8 годин. Доступ до мобільних телефонів був обмежений.