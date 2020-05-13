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Гройсман был переговорщиком в создании партии мэров

Новости » Политика     13.05.2020 - 08:32
Гройсман был переговорщиком в создании партии мэров
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Впрочем, от участия в таком потенциальном проекте сразу отмежевался львовский мэр

Одним из организаторов переговоров о создании партии мэров был экс-премьер Владимир Гройсман. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Каждый за себя: что мэры противопоставят команде Зеленского на выборах".

Впрочем, от участия в таком потенциальном проекте сразу отмежевался львовский мэр Андрей Садовой, заявивший, что будет и дальше развивать свою партию. В то же время, одним из организаторов переговоров, по информации РБК-Украина, был Гройсман, у которого традиционно сильные позиции в Винницкой области.

По данным РБК-Украина, идею партии мэров активно продвигал мэр Днепра Борис Филатов. В качестве союзника и потенциального центра притяжения для мэров со всей Украины выступал Виталий Кличко - и в качестве мэра столицы и как глава Ассоциации городов Украины.

Отметим, что в прошлом году на парламентских выборах была уже партия мэров под названием "Доверяй делам". Ее возглавили мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов. Но партия не прошла в Раду.

Впрочем, напомним, по данным РБК-Украина, все консультации о создании партии мэров были только на предыдущих этапах и на местных выборах такой партии, скорее всего, не будет.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что переносить местные выборы в Украине не будут и они пройдут 25 октября.

Теги Новости Украины Владимир ГройсманмэрМестные выборы
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