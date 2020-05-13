Гройсман був перемовником у створенні партії мерів

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Втім, від участі в такому потенційному проекті відразу відмежувався львівський мер

Одним з організаторів переговорів про створення партії мерів був екс-прем'єр Володимир Гройсман. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кожен за себе: що мери протиставлять команді Зеленського на виборах".

Втім, від участі в такому потенційному проекті відразу відмежувався львівський мер Андрій Садовий, який заявив, що буде і далі розвивати свою партію. У той же час, одним з організаторів переговорів, за інформацією РБК-Україна, був Гройсман, у якого традиційно сильні позиції у Вінницькій області.

За даними РБК-Україна, ідею партії мерів активно просував міський голова Дніпра Борис Філатов. В якості союзника і потенційного центру тяжіння для мерів зі всієї України виступав Віталій Кличко - і в якості мера столиці і як голова Асоціації міст України.

Зазначимо, що минулого року на парламентських виборах була вже партія мерів під назвою "Довіряй справам". Її очолили мери Харкова та Одеси Генадій Кернес та Генадій Труханов. Але партія не пройшла в Раду.

Втім, нагадаємо, за даними РБК-Україна, всі консультації про створення партії мерів були тільки на попередніх етапах і на місцевих виборах такої партії, скоріше від усього, не буде.

Раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що переносити місцеві вибори в Україні не будуть і вони пройдуть 25 жовтня.