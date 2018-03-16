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Гройсман назвал одно из условий начала монетизации льгот на проезд

НовостиПолитика    16.03.2018 - 11:18
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Для начала монетизации льгот необходимо провести верификацию льготников

Для начала монетизации льгот на проезд в Украине необходимо, в том числе, провести верификацию льготников. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Гройсман напомнил, что Кабмин принял решение о внедрении монетизации льгот на проезд.

"Нужно провести верификацию льготников. Льготники должны получить возможность для бесплатного проезда", - заявил он.

Напомним, на этой неделе правительство определило порядок монетизации льгот на проезд в транспорте. В частности, финансирование расходов на монетизацию льгот будет осуществляться за счет местных бюджетов, а областным и Киевской городской государственным администрациям поручили обеспечить в двухмесячный срок утвердить размер ежемесячной выплаты льготникам. Размер ежемесячной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда на 30 поездок. Выплаты будут проводиться ежемесячно до 20 числа.

 

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Теги: Владимир Гройсман, льготы, монетизация
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