Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на проїзд

Для початку монетизації пільг на проїзд в Україні необхідно, в тому числі, провести верифікацію пільговиків. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман нагадав, що Кабмін прийняв рішення про запровадження монетизації пільг на проїзд.

"Потрібно провести верифікацію пільговиків. Пільговики мають отримати можливість для безкоштовного проїзду", - заявив він.

Нагадаємо, на цьому тижні уряд визначив порядок монетизації пільг на проїзд у транспорті. Зокрема, фінансування витрат на монетизацію пільг буде здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів, а обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити у двомісячний строк затвердити розмір щомісячної виплати пільговикам. Розмір щомісячної виплати визначається шляхом множення середньої вартості проїзду на 30 поїздок. Виплати будуть проводитися щомісяця до 20 числа.