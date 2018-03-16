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Гройсман назвав одну з умов початку монетизації пільг на проїзд

НовиниПолітика    16.03.2018 - 11:18
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Для початку монетизації пільг необхідно провести верифікацію пільговиків

Для початку монетизації пільг на проїзд в Україні необхідно, в тому числі, провести верифікацію пільговиків. Про це під час години запитань до уряду у Верховній раді заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Гройсман нагадав, що Кабмін прийняв рішення про запровадження монетизації пільг на проїзд.

"Потрібно провести верифікацію пільговиків. Пільговики мають отримати можливість для безкоштовного проїзду", - заявив він.

Нагадаємо, на цьому тижні уряд визначив порядок монетизації пільг на проїзд у транспорті. Зокрема, фінансування витрат на монетизацію пільг буде здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів, а обласним та Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити у двомісячний строк затвердити розмір щомісячної виплати пільговикам. Розмір щомісячної виплати визначається шляхом множення середньої вартості проїзду на 30 поїздок. Виплати будуть проводитися щомісяця до 20 числа.

 

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Кабмін визначив соцнормативи для впровадження монетизації пільг на проїзд
Теги: Володимир Гройсман, льготы, монетизация
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