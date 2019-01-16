Гройсман: набсовет "Нафтогаза" предложит новый контракт с правлением

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман раскритиковал бонусы руководству НАК "Нафтогаз Украины"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман просит наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложить новый контракт с правлением компании. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман назвал неприемлемыми некоторые условия контракта с правлением "Нафтогаза", который действовал в течение 5 лет.

"Я за то, чтобы оплата труда была рыночной, однако против, чтобы она была заоблачной...И поэтому у нас возникает юридическая возможность правительства Украины пересмотреть условия контракта с правлением на условиях нового контракта, в котором будут предусмотрены очень конкретные вещи", - заявил премьер.

Он добавил, что вознаграждение менеджмента НАК должно зависеть от выполнения целей по объемам добычи газа и анбандлингу. Гройсман подчеркнул, что до 22 марта набсовет "Нафтогаза" должен подать предложения по новому контракту с правлением компании.

"Такие четкие задания будут поставлены правительством, но мы, безусловно, полностью поддерживаем высокие стандарты корпоративного управления. И мы попросим сегодня набсовет, чтобы они предложили правительству рассмотреть новый контракт с менеджментом", - добавил Гройсман.

Напомним, в конце декабря Гройсман заявил, что зарплату главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева следует урезать.

"Потому что я считаю, что по действующему контракту заработная плата сверхвысокая", - заявил Гройсман и назвал выплаты неприемлемыми в условиях экономики, которая только начинает расти.

Отметим, в октябре прошлого года суд отменил штраф Коболеву по делу о премиях "Нафтогаза".