Гройсман: наглядова рада "Нафтогазу" запропонує новий контракт з правлінням

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман розкритикував бонуси керівництву НАК "Нафтогаз України"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман просить наглядову раду НАК "Нафтогаз України" запропонувати новий контракт з правлінням компанії. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман назвав неприйнятними деякі умови контракту з правлінням "Нафтогазу", який діяв протягом 5 років.

"Я за те, щоб оплата праці була ринковою, однак проти, щоб вона була захмарною...І тому у нас виникає юридична можливість уряду України переглянути умови контракту з правлінням на умовах нового контракту, в якому будуть передбачені дуже конкретні речі", - заявив прем'єр.

Він додав, що винагорода менеджменту НАК має залежати від виконання цілей щодо обсягів видобутку газу та анбандлінгу. Гройсман підкреслив, що до 22 березня наглядова рада "Нафтогазу" має подати пропозиції по новому контракту з правлінням компанії.

"Такі чіткі завдання будуть поставлені урядом, але ми, безумовно, повністю підтримуємо високі стандарти корпоративного управління. І ми попросимо сьогодні наглядову раду, щоб вони запропонували уряду розглянути новий контракт з менеджментом", - додав Гройсман.

Нагадаємо, наприкінці грудня Гройсман заявив, що зарплату глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва слід урізати.

"Тому що я вважаю, що за чинним контрактом заробітна плата надвисока", - заявив Гройсман і назвав виплати неприйнятними в умовах економіки, яка тільки починає рости.

Відзначимо, наприкінці жовтня минулого року суд скасував штраф Коболєву у справі про премії "Нафтогазу".