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Гройсман: місцева влада готова взяти 4 ТЕЦ у комунальну власність

Новини » Енергетика    16.01.2019 - 12:35
Гройсман: місцева влада готова взяти 4 ТЕЦ у комунальну власність
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Мова йде про ТЕЦ в Кривому Розі, Кам'янському, Миколаєві і Херсоні

В Україні найближчим часом у комунальну власність можуть передати чотири державні теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман нагадав, що перед початком опалювального сезону деякі державні теплоелектроцентралі "не дуже сумлінно" підготувалися.

"Тому я вийшов з ініціативою запропонувати місцевій владі забрати ці ТЕЦ у комунальну власність. Кабінет міністрів отримав рішення місцевих рад Кривого Рогу, Кам'янського, Миколаєва і Херсона. Всі вони виявили бажання взяти ці компанії в комунальну власність. Треба, щоб ми в стислі терміни ці питання обробили, щоб всі процедури були проведені", - підкреслив він.

Гройсман також доручив віце-прем'єру, міністру регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадію Зубку забезпечити якнайшвидшу передачу вищевказаних ТЕЦ місцевій владі.

Нагадаємо, в листопаді Гройсман запропонував передати державні ТЕЦ місцевій владі.

Зазначимо, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін розширив перелік об'єктів великої приватизації. У той же час він виключив зі списку кілька ТЕЦ, які раніше планувалося продати. Саме їх передадуть у комунальну власність.

 

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