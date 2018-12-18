Гройсман: ГФС разделят на налоговое и таможенное направления

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман объявил о старте реформы Фискальной службы

Кабинет министров Украины, сегодня, 18 декабря, разделит Государственную фискальную службу на налоговое и таможенное направления. Об этом на заседании правительства заявил премьер Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что сегодня правительство примет решение, которое даст старт реформе Фискальной службы.

"Она будет разделена на налоговое и таможенное направления", - подчеркнул премьер.

Напомним, в ноябре министр финансов Оксана Маркарова заявила, что концепция реформы Фискальной службы предполагает разделение ведомства на налоговую и таможенную службы.

Отметим, в 2012 году налоговая и таможенная службы были объединены путем создания Министерства доходов и сборов. В 2014 году это министерство было преобразовано в Государственную фискальную службу, которая формально подчиняется Министерству финансов.

На сегодняшнем заседании Гройсман также заявил, что экономический рост в 2019 году будет базироваться на упрощении бизнес-климата, в том числе, на реформировании Государственной фискальной службы.