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Гройсман: ДФС розділять на податковий та митний напрямки

Новини » Політика    18.12.2018 - 13:09
Гройсман: ДФС розділять на податковий та митний напрямки
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Гройсман оголосив про старт реформи Фіскальної служби

Кабінет міністрів України, сьогодні, 18 грудня, розділить Державну фіскальну службу податковий та митний напрямки. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що сьогодні уряд прийме рішення, яке дасть старт реформі Фіскальної служби.

"Вона буде розділена на податковий та митний напрямки", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, в листопаді міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що концепція реформи Фіскальної служби припускає розподіл відомства на податкову і митну служби.

Відзначимо, в 2012 році податкова і митна служби були об'єднані шляхом створення Міністерства доходів і зборів. У 2014 році це міністерство було перетворено на Державну фіскальну службу, яка формально підпорядковується Міністерству фінансів.

На сьогоднішньому засіданні Гройсман також заявив, що економічне зростання в 2019 році буде базуватися на спрощенні бізнес-клімату, в тому числі, на реформуванні Державної фіскальної служби.

 

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