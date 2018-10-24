Гройсман: цього опалювального сезону ціна на газ більше не підвищуватиметься

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем'єр виключає подальше зростання тарифів протягом опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виключає подальше зростання тарифів на газ протягом поточного опалювального сезону. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в нинішньому опалювальному сезоні після зростання цін на газ з 1 листопада 2018 року тарифи більше не будуть зростати.

"Наша програма субсидій дозволяє захистити всіх тих, хто цього потребує", - додав Гройсман.

Нагадаємо, як раніше писало РБК-Україна в матеріалі "Кредит довіри: як Україна домовляється про нову програму з МВФ", уряду до кінця 2019 роки доведеться ще мінімум двічі підвищувати тарифи на газ. Зокрема, виконуючи положення нової програми МВФ, Кабінету міністрів доведеться підвищувати тарифи в квітні і жовтні наступного року. Однак є ризик, що вже до кінця опалювального сезону наступний етап підвищення може бути зірваний через наближення президентських виборів.

До цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що питання про чергове підвищення ціни на газ для населення не стоїть, оскільки це "неприйнятно" для українців.

