Кабмину придется минимум дважды повышать тарифы на газ в 2019, - источники

Фото: премьер-министр Владимир Гройсман (РБК-Украина)

По данным РБК-Украина, правительству придется повышать тарифы в апреле и октябре

Кабинету министров Украины до конца 2019 года придется еще минимум дважды повышать тарифы на газ. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кредит доверия: как Украина договаривается о новой программе с МВФ".

Отметим, газовый вопрос является одним из ключевых в отношениях Украины с МВФ, который требует повысить тарифы для населения до рыночного уровня. Цена для Украины соответствует импортной и формируется с учетом среднегодовой стоимости газа на европейском хабе NCG. Чтобы сегодня уравнять стоимость газа на внутреннем и внешнем рынке, тарифы для населения пришлось бы поднять на 50-60%.

МВФ о рекомендации перейти на рыночные механизмы формирования цены газа не забыл, и его не удовлетворит разовый пересмотр цен на 23,5%. По данным РБК-Украина, выполняя положения новой программы, правительству до конца 2019 года все же придется повышать тарифы как минимум еще дважды - в апреле и в октябре. Таким образом, если импортная цена газа не будет значительно меняться в течение следующего года, к 2020 году тарифы на газ в Украине должны соответствовать рыночной стоимости топлива.

Однако есть риск, что уже к концу отопительного сезона следующий этап повышения может быть сорван. Причина - политическая. На 31 марта запланирован первый тур президентских выборов. Есть сомнения, что власти согласятся накануне выборов "ударить по своему рейтингу" и повысить тарифы на газ с 1 апреля, а, следовательно, и на тепло.

Если ситуация повторится в марте 2019 года, не исключено, что новая программа будет также остановлена, как и предыдущая. То есть, формально Украина все еще будет находиться в программе, но финансирования не получит.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вопрос об очередном повышении цены на газ для населения не стоит, поскольку это "неприемлемо" для украинцев.

Отметим, согласно принятому решению на заседании Кабмина, цена газа с 1 ноября составит 8,55 гривен за кубометр.