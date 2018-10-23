Вопрос о еще одном повышении цены на газ не стоит, - Гройсман

Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Премьер пообещал, что повышения стоимости газа для населения еще на 35% не будет

Еще одного повышения цены на газ для населения не планируется. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

По словам премьера, вопрос об очередном повышении цены на газ для населения не стоит, поскольку это "неприемлемо" для украинцев.

"Вопрос о том, чтобы делать еще одно повышение (цены на газ, - ред.) на 35% не стоит и не может стоять. Потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь на стороне людей", - сказал Гройсман.

Он также пояснил, что, поскольку Украина покупает газ за рубежом, то украинский газ должен стоить столько, за сколько его купили там, и что это условие Международного валютного фонда, которое страна подписала в 2008 году.

"Я подчеркиваю, что мы избежали (повышения, - ред.) на 60%, согласились на 23,5%, но без другого варианта", - добавил Гройсман.

Напомним, с 1 ноября цена газа для населения составит 8,55 грн за куб. метр, до ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цены.

Гройсман заявил, что принятое повышение цены на газ значительно меньше, чем первичные требования, и что оно было необходимо для продолжения сотрудничества с международными финансовыми организациями для обеспечения политики выплаты долгов и снижения нагрузки на бюджет.