Сегодня в результате аварий в Украине уже начислено более 20 смертей

После нескольких смертельных дорожно-транспортных происшествий (ДТП), которые произошли в Украине в течение пятницы, 20 июля, премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение проверять автобусы перед выходом на маршрут. Об этом Гройсман написал в Twitter.

Он отметил, что дано поручение всем соответствующим государственным органам и службам.

Также Гройсман выразил соболезнования родным погибших. По его словам, сегодня в результате аварий в Украине уже зарегистрировано более 20 смертей.

"Страшные цифры, за которыми поломанные жизни. Искренне сочувствую семьям. Берегите себя и своих близких. Все транспортные средства перед выходом на маршрут должны тщательно проверяться. Это мое поручение всем соответствующим госорганам и службам", - заявил премьер.

Напомним, сегодня ранее президент Украины Петр Порошенко дал поручение оказать всю необходимую помощь всем пострадавшим вследствие дорьожньо-транспортного происшествия с пассажирским автобусом в Житомирской области.

Так, что 20 июля 2018 года в Житомирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик, в результате аварии погибли десять человек, еще десять пострадали.

Также на трассе Киев-Одесса 20 июля из-за дорожно-транспортного происшествия вблизи Кривого Озера (Николаевская область) частично ограничили движение. В результате аварии погибли 5 человек, еще 12 пострадали. Как позже установили правоохранители, все жертвы аварии - граждане Беларуси.

Добавим, что по информации руководителя Министерства инфраструктуры Владимира Омеляна, Украина с 2019 года усиливает контроль на рынке автобусных пассажирских перевозок.