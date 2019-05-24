Гройсман не будет объединяться в новом парламенте с другими политсилами

На досрочных парламентских выборах премьер-министр Владимир Гройсман возглавит собственную партию, которая не будет объединяться с другими. Об этом заявил Гройсман в эфире канала "Украина", передает РБК-Украина.

"Я принял решение о том, что я буду идти в украинский парламент. Я хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю. Хочу сформировать команду молодых людей, которые имеют опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политическая сила будет называться "Украинская стратегия". Наша стратегия - это сильная Украина и состоятельные граждане", - заявил Гройсман.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источники сообщало, что в партии "Народный фронт" продолжаются консультации об объединении с премьер-министром Владимиром Гройсманом на внеочередных выборах в парламент.

22 апреля Владимир Гройсман заявил о намерении сформировать новую политическую силу для участия в парламентских выборах, которые состоятся 21 июля. Он также отметил необходимость изменить избирательную систему до парламентских выборов.

Добавим, сегодня в Верховной раде зарегистрировано заявление премьер-министр Украины Владимира Гройсмана об отставке, о которой он заявил сразу после инаугурации Владимира Зеленского 20 мая.