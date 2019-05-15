Гройсман анонсировал пошлины и зеркальные санкции против России

Украина введет зеркальные санкции против Российской Федерации, а также новые пошлины. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман отметил, что на сегодня российские власти продолжают применять меры экономического характера против Украины. В то же время он подчеркнул, что украинская экономика переориентируется на цивилизованные рынки и 43% экспорта уже идет в страны Европейского союза.

"Сегодня мы примем решение о том, что вводим зеркальные санкции в отношении России. Мы введем эмбарго на те товары, которые сможем заменить. Я хочу обратить внимание, что это сделает Украину сильнее. Мы введем специальные пошлины на российские товары, чтобы дать отпор агрессору", - добавил Гройсман.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости введения масштабных санкций против Российской Федерации.

"В этот раз какими-то формальными санкциями, персональными уже ничего не должно закончиться… Если мы 10, 20, 50 человек поставим под санкции - это не ответ. Я сегодня сказал, что это мега-проблема для нас, для нашей национальной безопасности. Причем не только оккупированной территории", - заявил министр, комментируя санкции за выдачу российских паспортов на Донбассе.

Кроме того, ранее действующий президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что Евросоюз продлит санкции против России.