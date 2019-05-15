Гройсман анонсував мита і дзеркальні санкції проти Росії

Україна запровадить дзеркальні санкції проти Російської Федерації, а також нові мита. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.

Гройсман зазначив, що на сьогодні російська влада продовжує застосовувати заходи економічного характеру проти України. У той же час він підкреслив, що українська економіка переорієнтовується на цивілізовані ринки та 43% експорту вже йде до країн Європейського союзу.

"Сьогодні ми приймемо рішення про те, що вводимо дзеркальні санкції щодо Росії. Ми введемо ембарго на ті товари, які зможемо замінити. Я хочу звернути увагу, що це зробить Україну сильнішою. ​​Ми введемо спеціальні мита на російські товари, щоб дати відсіч агресору", - додав Гройсман.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про необхідність введення масштабних санкцій проти Російської Федерації.

"Цього разу якимись формальними санкціями, персональними вже нічого не має закінчитися ... Якщо ми 10, 20, 50 осіб поставимо під санкції - це не відповідь. Я сьогодні сказав, що це мега-проблема для нас, для нашої національної безпеки. причому не тільки окупованої території", - заявив міністр, коментуючи санкції за видачу російських паспортів на Донбасі.

Крім того, раніше чинний президент України Петро Порошенко висловив упевненість, що Євросоюз продовжить санкції проти Росії.

