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Гросси о визите на ЗАЭС: нам показали все, что мы хотели увидеть

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гроссии (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Миссия Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции увидела все, что хотела увидеть в первую очередь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси.

"Хочу обратить внимание, поскольку вижу эту идею в реакциях и комментариях, что нам что-то не показали, что мы просто прошлись. Ми увидели то, о чем я направлял запрос, все, что я хотел. Даже когда мы просто там проходили мимо, если мы видели, что что-то нужно рассмотреть, я говорил "нам надо туда" и нас туда сопровождали. Это очень важно… В этот раз нам удалось увидеть все, что хотели", - отметил он.

Напомним, ранее Гросси сообщил, что на сегодня на Запорожской АЭС остаются шестеро представителей МАГАТЭ, а на постоянной основе там будут в дальнейшем находиться два участника миссии.

До этого появилась информация о том, что оккупанты не разрешили приватно пообщаться с персоналом, а в Офисе президента Украины отметили, что за два часа эксперты могли только успеть "выслушать сказки Росатома".

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Запорожская АЭСМАГАТЭ