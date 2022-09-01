Оккупанты не позволили миссии МАГАТЭ приватно пообщаться с персоналом Запорожской АЭС

Члены миссии МАГАТЭ передвигались по Запорожской АЭС только в присутствии сотрудников "Росатома". У инспекторов не было возможности пообщаться с работниками станции без присутствия российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Журналисты издания смогли пообщаться с инженером Запорожской АЭС, который говорил на условиях анонимности.

"Они водили Гросси и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", - сказал он.

Инженер станции также отметил, что захватчики убеждали представителей делегации, что на Запорожской АЭС войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения оккупационной армии. Также они уверяли, что станцию якобы обстреливают украинские военные.