Гроссі про візит на ЗАЕС: нам показали все, що ми хотіли побачити

Місія Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) на Запорізькій атомній електростанції побачила все, що хотіла побачити в першу чергу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

"Хочу звернути увагу, оскільки бачу цю ідею в реакціях і коментарях, що нам щось не показали, що ми просто пройшлися. Ми побачили те, про що я направляв запит, все, що я хотів. Навіть коли ми просто там проходили повз, якщо ми бачили, що щось потрібно розглянути, я говорив "нам треба туди" і нас туди супроводжували. Це дуже важливо ... Цього разу нам вдалося побачити все, що хотіли", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Гроссі повідомив, що на сьогодні на Запорізькій АЕС залишаються шестеро представників МАГАТЕ, а на постійній основі там будуть надалі перебувати два учасники місії.

До цього з'явилася інформація про те, що окупанти не дозволили приватно поспілкуватися з персоналом, а в Офісі президента України зазначили, що за дві години експерти могли тільки встигнути "вислухати казки Росатома".

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