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Гросси о вчерашних масштабных ударах по Украине: МАГАТЭ не наблюдает угроз для АЭС

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЭ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не наблюдает критической ситуации на атомный электростанциях Украины после масштабных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ходе пресс-конференции.

"Поскольку этот вопрос стал столь потенциально серьезным, то мы осуществляем мониторинг ситуации на каждой атомной электростанции. На данный момент мы не увидели или не были проинформированы о критической ситуации на них", - заявил Гросси.

При этом, по его словам, агентство "очень внимательно следит за ситуацией в Украине".

Напомним, вчера, 11 сентября, российские оккупанты нанесли масштабные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В частности, была повреждена харьковская ТЭЦ-5.

После этого в ряде областей Украины начались проблемы с электроснабжением.

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