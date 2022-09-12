RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гроссі про вчорашні масштабні удари по Україні: МАГАТЕ не спостерігає загроз для АЕС

Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) поки не спостерігає критичної ситуації на атомний електростанціях України після масштабних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в ході прес-конференції.

"Оскільки це питання стало настільки потенційно серйозним, то ми здійснюємо моніторинг ситуації на кожній атомній електростанції. На даний момент ми не побачили або не були проінформовані про критичну ситуацію на них", - заявив Гроссі.

При цьому, за його словами, агентство "дуже уважно стежить за ситуацією в Україні".

Нагадаємо, вчора, 11 вересня, російські окупанти завдали масштабних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Зокрема, була пошкоджена Харківська ТЕЦ-5.

Після цього у ряді областей України почалися проблеми з електропостачанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МАГАТЭАЕСракетный ударВійна Росії проти України